ارتفاع شبه جماعي لبورصات الخليج بجلسة الأربعاء

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: ارتفعت جميع بورصات الخليج خلال تعاملاتها اليوم الأربعاء بإستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي خالف الاتجاه، بعد إغلاقه باللون الأحمر.

وحل بالمركز الأول بقائمة الارتفاعات اليوم سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 1.17 بالمائة، بما يُعادل 31.03 نقطة، ليغلق عند مستوى 2687.23 نقطة مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ بداية يوليو/تموز مدفوعاً بأسهمه القيادية.

وبلغ حجم التداول بسوق دبي 133.74 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 204.90 مليون درهم، في حين بلغ عدد الصفقات المتداولة 2896.

وجاءت ثانياَ بورصة الكويت، بعدما حققت المؤشرات الكويتية ارتفاعاً جماعياً بنهاية تعاملات الأربعاء، مُسجلة الارتفاع الخامس على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.49 بالمائة، وارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.16 و0.61 بالمائة على الترتيب.

وزادت سيولة البورصة اليوم 5.8 بالمائة إلى 70.34 مليون دينار مقابل 66.5 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 2.6 بالمائة إلى 252.08 مليون سهم مقابل 258.92 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وبالمركز الثالث جاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، لينهي جلسة اليوم الأربعاء، باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، في ظل أداء إيجابي لأغلب القطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.58 بالمائة، بمكاسب بلغت 51.08 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,905.57 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 2.95 مليار ريال، مقابل 2.88 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكميات تداول بلغت 121.12 مليون سهم، مقابل 116.16 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.

كما ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بنمو 6 قطاعات على رأسه البنوك والخدمات المالية، وسط ترقب المستثمرين إعلان بنك قطر الوطني و"ناقلات" البيانات المالية للربع الثاني.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.48 بالمائة، صاعداً إلى النقطة 10551.21، ليربح 50.75 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

وارتفعت بورصة البحرين بنهاية تداولات اليوم الأربعاء؛ مدفوعة بنمو قطاع البنوك بفعل سهمه القيادي سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين.

ووصلت كمية التداول إلى 9.382 مليون سهم، بسيولة 2.635 مليون دينار، في حين ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 13 مليون دينار من 9.653 مليار دينار، إلى 9.666 مليار دينار بنهاية جلسة اليوم.

وكان سوق أبوظبي الأقل ربحاً بين الأسواق الخليجية بفعل ارتفاع قطاعاته القيادية، بنسبة 0.09 بالمائة، بما يعادل 4.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5026.74 نقطة.

وفي المقابل كان سوق مسقط المتراجع الوحيد حيث أنهى تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.29 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3812.99 نقطة، خاسراً 11.11 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.

وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع غالبية الأسهم القيادية، وتراجع صحار الدولي 1.83 بالمائة، ومسقط للتمويل 1.54 بالمائة، والأسماك العُمانية 1.39 بالمائة، وتراجع كذلك الباطنة للطاقة 1.35 بالمائة.

ورجح محللون لـ"مباشر" أن تشهد بعض الشركات العقارية الكبرى وفي مقدمتها "إعمار العقارية" تحسناً في نتائجها، مشيرين أن تلك الشركة الأخيرة تتهيأ للكشف عن نمو فصلي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لتصل إلى 1.5 مليار درهم بالفترة ذاتها من العام الجاري.

وأرجع المحللون الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الخليجية في نهاية جلسة أمس إلى تلك التوقعات الإيجابية التي ظهرت مع إعلان بعض الشركات السعودية والكويتية عن نتائج فصلية جيدة.

وفي نهاية جلسة أمس الثلاثاء ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية بدعم من مكاسب أسهم البنوك. وواصلت بورصة الكويت مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي.

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