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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 9.5 مليون برميل

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 9.5 مليون برميل مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط 9.5 مليون برميل

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الجاري لتصل إلى 459 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف تهبط بمقدار 1.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.6 بالمائة ليسجل 65.85 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.8 بالمائة إلى 59.44 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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