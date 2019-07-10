هيئة تنمية الصادرات السعودية توقع اتفاقية مع "سابك"

الرياض – مباشر: وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقالت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية وتعزيز صادرات المنشآت الوطنية غير النفطية وتطوير المصدرين والتسويق والترويج لمنتجاتهم في الأسواق الدولية.

وأضافت، أن هذا التعاون بين الجهتين يعد محوراً مهماً للاستفادة من التواجد الدولي والخبرة الدولية لـ "سابك"، إلى جانب الخدمات والإمكانيات التي تقدمها "الصادرات السعودية" للمصدرين.

وأشارت الهيئة، إلى أن الصادرات غير النفطية تعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، وتوظيف إمكانات المنشآت الصناعية والعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتقديم الحوافز للمصدرين يعد داعماً لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، ورافعاً لجودتها التنافسية بما ينعكس إيجاباً على أهداف الرؤية بشكل عام والمصدرين بشكل خاص.

وتعزز هذه الاتفاقية الجهود من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وتسهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.

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