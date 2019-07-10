"سكني" يُسلّم 2.3 ألف قطة أرض مجانية للمواطنين خلال يونيو

الرياض- مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تسليم 2347 قطعة أرض توزعت بمختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيداً لبدء بنائها وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح البرنامج وفقا لبيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن التسليم شمل 142 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 721 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و16 مواطنا في منطقة الجوف، و373 مواطنا استلموا أراضيهم المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 161 أرضاً، و 119 أرضاً في منطقة نجران.

كما سلم البرنامج 194 أرضاً سكنية في منطقة جازان، و 139 أرضاً في المنطقة الشرقية، كذلك تسلم 59 مواطناً في منطقة الباحة أرضاً مجانية، و189 مواطنًا في حائل، أما منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 70 أرضاً، مقابل 163 أرضاً في الحدود الشمالية.

وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

وأشار إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، حيث يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

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