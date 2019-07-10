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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح 11 دولاراً

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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح 11 دولاراً محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح 11 دولاراً

مباشر: تحولت  الذهب للارتفاع بأكثر من 11 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر العملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر جيروم باول أن المركزي الأمريكي سوف يتصرف حسب الحاجة من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي مع استمرار المخاطر على التوقعات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون محضر الفيدرالي عن اجتماعه الأخير في وقت لاحق من اليوم.

وكشف لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض عن محادثات هاتفية تمت أمس الثلاثاء بين المسئولين في الولايات المتحدة والصين بخصوص الشأن التجاري، ووصفها بأنها كانت بناءة.

وكان كودلو صرح أمس بأن أنه لا توجد محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد لعزل رئيس الفيدرالي.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من التقارير الصحفية المتكررة التي تؤكد أن ترامب يفكر في الإطاحة بباول من منصبه، لعدم رضاه عن زيادة معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.20 دولار عند 1411.70 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1391.80 دولار

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة عند 1407.79 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 97.144.

مباشر (اقتصاد)

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