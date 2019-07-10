محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يتجاوز 3000 نقطة لأول مرة في تاريخه

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتجاوز "ستاندرد آند بورز" مستوى 3000 نقطة لأول مرة على الإطلاق، بعد تصريحات رئيس الفيدرالي والتي دعمت آمال خفض الفائدة.

وقاد قطاعا التكنولوجيا والاتصالات مكاسب "وول ستريت"، كما كان سهما "سيسكو" و"أمريكان إكسبرس" أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي داو جونز.

وصرح جيروم باول أن استثمارات الشركات تتباطأ مع استمرار حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الفيدرالي سوف يتصرف حسب الحاجة حيال تلك المخاطر للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

وأضاف رئيس الفيدرالي أن التضخم يتباطأ أدنى مستهدف البنك المركزي والرياح المعاكسة للاقتصاد مثل التوترات التجارية ومخاوف التباطؤ تضغط على النشاط الاقتصادي والنظرة المستقبلية.

ويترقب المستثمرون محضر الفيدرالي عن اجتماعه الأخير في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل بنحو 176 نقطة إلى 26959 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 2999.8 نقطة، بعد أن سجل 3002 نقطة في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى في تاريخه.

وزاد "ناسداك" الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 1 بالمائة إلى 8223 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 97.114.