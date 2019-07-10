محدث..الدولار يعمق خسائره عالمياً مع شهادة باول وقبيل محضر الفيدرالي

مباشر: عمق الدولار الأمريكي من خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي، وقبيل الإفصاح عن محضر الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون نتائج محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في وقت لاحق من اليوم، على أن يعطي إشارات جديدة حول الاقتصاد وتوقعات تحريك معدل الفائدة.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم خلال شهادته أمام الكونجرس أن قيام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة يتوقف على المخاطر المتنامية على الآفاق المستقبلية للاقتصاد.

وكان باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي بولاية فيلاديلفيا صرح أمس بأن لا يوجد حاجة لإحداث تغيير في معدلات الفائدة الأمريكية خلال الوقت الحالي، وأن الخفض سيكون مبرراً فقط حال تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الصعيد الأوضاع التجارية، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كوالدو بأن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 1:46 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.3 بالمائة إلى 1.1245 دولار، وتراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.63 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2510 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.3 بالمائة عند 0.9901 فرنك.

كما هبطت الورقة الخضراء أمام الدولار الكندي بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 1.3077 دولار كندي وتراجعت أمام الكرونة السويدية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة 9.4254 كرونة.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة ليسجل 97.145.