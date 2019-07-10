10 دول تعزز مشتريات الذهب بأول 5 أشهر من العام

من: سالي إسماعيل

مباشر: يواصل الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية الحفاظ على زخمه الإيجابي خلال أول خسمة أشهر من هذا العام، مع استمرار وتيرة الشراء خلال مايو/آيار الماضي.

وبلغ إجمالي احتياطي دول العالم من الذهب 34.21 ألف طن من الذهب بنهاية شهر مايو/آيار الماضي، بحسب تقرير يوليو/تموز الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وبلغت المشتريات الصافية من الذهب المُبلغ عنها بمقدار طن أو أكثر نحو 35.8 طن خلال شهر مايو/آيار الماضي وهو أقل بنحو 27 بالمائة عن الشهر السابق له.

في حين أن مبيعات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر مايو/آيار الماضي بلغت 6.2 طن فقط، ما يؤكد استمرار العقلية الإيجابية لذاك المجتمع حيال الذهب.

ويعني ذلك أن إجمالي مشتريات الذهب المُبلغ عنها منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/آيار الماضي سجلت 247.3 طن وهو أعلى بنحو 73 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقامت 10 بنوك مركزية حول العالم بزيادة احتياطاتها من الذهب بمقدار طن على الأقل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019.

وهذه البنوك العشرة على الترتيب هي روسيا والصين وتركيا وكازاخستان والهند والإكوادور وأوزباكستان وقطر وكولومبيا وجمهورية قيزغيزية.

أكثر 10 دولة شراءً للذهب في العالم في أول 5 أشهر من العام - (المصدر: مجلس الذهب العالمي)

وعلى النقيض من ذلك، قامت ثلاثة بنوك فقط بتقليص حجم احتياطياتها من الذهب في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى مايو/آيار الماضي بمقدار طن أو أكثر (بإجمالي بلغ 6.5 طن)، وهم منغوليا وطاجيكستان وألمانيا.

ولم تطرق تغييرات تذكر على قائمة أكبر الدول حيازة لمعدن الذهب ضمن احتياطات بنوكها المركزية بنهاية شهر مايو/آيار 2019 مقارنة مع أبريل/نيسان السابق له.

واحتفظت الولايات المتحدة بموقعها في صدارة قائمة أكبر الدول حيازة للمعدن بامتلاك 8133.5 طن ما يمثل نحو 74.5 بالمائة من كافة احتياطاتها.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بحيازة 3367.9 طن من الذهب أو ما يوازي 70 بالمائة من احتياطاتها العالمية ثم صندوق النقد الدولي بالمرتبة الثالثة بحيازة نحو 2814 طن.

ويُعد صندوق النقد هو المؤسسة الوحيدة الموجودة في تصنيف الدول الأكثر حيازة للمعدن الأصفر، ومن شأن عدم وجوده بالقائمة انضمام هولندا.

وسيطرت إيطاليا على المركز الرابع بحيازة قدرها 2451.8 طن وهو ما يمثل 65.4 بالمائة من إجمالي احتياطات بنكها المركزي.

وفي المرتبة الخامسة حلت فرنسا مع امتلاك حوالي و2436 طن من الذهب أو 59.9 بالمائة من احتياطات البلاد الإجمالية.

أما الترتيب السادس فكان من نصيب روسيا التي وصل إجمالي ما تمتلكه من الذهب إلى 2190.1 طن وهو ما يوازي نحو 18.4 بالمائة من احتياطات المركزي الروسي.

ويلي بلاد الدب الأبيض الصين في المركز السابع ليبلغ إجمالي ما تمتلكه من الذهب 1916.3 طن أو ما يمثل تقريباً 2.5 بالمائة من الاحتياطات.

وشغلت سويسرا المرتبة الثامنة بحيازة ذهب قدره 1040 طن أو ما يعادل 5.4 بالمائة تقريباً من إجمالي احتياطاتها.

وأعقب برن (العاصمة السويسرية) اليابان لتحل في المركز التاسع بامتلاك 765.2 طن من الذهب وهو ما يمثل نحو 2.4 بالمائة من كافة احتياطاتها العالمية.

وحلت الهند في المرتبة الأخيرة بقائمة العشرة الكبار بحيازة قدرها 618.2 طن من المعدن النفيس أو ما يعادل حوالي 6.1 بالمائة من احتياطات البلاد العالمية.

وبالنسبة لقائمة الدول العربية الأكثر حيازة للذهب، فتكونت على الترتيب من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق والكويت ومصر والأردن وقطر وسوريا والمغرب والإمارات وتونس والبحرين واليمن.