القدية للاستثمار تتعاقد مع "دوبوكس" لبناء مكاتب بعاصمة الترفيه السعودية

الرياض – مباشر: بدأت شركة القدية للاستثمار، التي تقود عملية تطوير عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة والفنون في السعودية، عملية بناء مكاتب في الموقع مع بدء مرحلة تطوير المشروع.

ووقعت الشركة، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة "دوبوكس"، أحد أعضاء "مجموعة أمانا" لإنشاء مبنى مساحته 2000 مترا مربعا في موقع مشروع القدية، وفقا لبيان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية، مايكل رنينجر، إنه بعد الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال هذا الشهر، تم اتخاذ خطوات سريعة للبدء في إنشاء مكاتبها في الموقع.

ويتم تصميم المبنى الذي يتسع إلى 100 شخصن، ليكون بمثابة مكاتب مؤقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع، مما يتيح لفريق تطوير المشروع الوصول بسهولة إلى جميع مناطق العمليات، ويقلل من وقت النقل اللازم من وإلى الموقع.

وتشتمل المكاتب على مرافق ووسائل راحة عصرية مصممة وفق مبادئ القدية بشأن البيئة والاستدامة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانا للمقاولات، شبل بسيبس، إنه سيتم تصنيع 85 بالمائة من المبنى الخرساني، في وحدات خرسانية كاملة التجهيز، خارج الموقع في مصنع دوبوكس.

وبحسب البيان، سيتم تجهيز المبنى بالكامل وتأثيثه ليكون جاهزًا للإشغال خلال فترة 180 يومًا.

يذكر أن شركة القدية للاستثمار تأسست في 10 مايو/ أيار 2018، وأدرجت كشركة مساهمة مقفلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتقود الشركة عملية تطوير مشروع القدية الذي سيكون وجهة ترفيهية رائدة في المملكة ومركزاً للأنشطة والاستكشاف والمشاركة.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشروع القدية في 7 أبريل/ نيسان 2017، كمشروع وطني يساهم في تحقيق برنامج التحول الوطني، والذي من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومترا من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً.

ترشيحات:

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض