أخبار عاجلة

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

القدية للاستثمار تتعاقد مع "دوبوكس" لبناء مكاتب بعاصمة الترفيه السعودية

Google+ Print
القدية للاستثمار تتعاقد مع "دوبوكس" لبناء مكاتب بعاصمة الترفيه السعودية القدية للاستثمار تتعاقد مع "دوبوكس" لبناء مكاتب بعاصمة الترفيه السعودية

الرياض – مباشر: بدأت شركة القدية للاستثمار، التي تقود عملية تطوير عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة والفنون في ، عملية بناء مكاتب في الموقع مع بدء مرحلة تطوير المشروع.

ووقعت الشركة، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة "دوبوكس"، أحد أعضاء "مجموعة أمانا" لإنشاء مبنى مساحته 2000 مترا مربعا في موقع مشروع القدية، وفقا لبيان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية، مايكل رنينجر، إنه بعد الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال هذا الشهر، تم اتخاذ خطوات سريعة للبدء في إنشاء مكاتبها في الموقع. 

ويتم تصميم المبنى الذي يتسع إلى 100 شخصن، ليكون بمثابة مكاتب مؤقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع، مما يتيح لفريق تطوير المشروع الوصول بسهولة إلى جميع مناطق العمليات، ويقلل من وقت النقل اللازم من وإلى الموقع. 

وتشتمل المكاتب على مرافق ووسائل راحة عصرية مصممة وفق مبادئ القدية بشأن البيئة والاستدامة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانا للمقاولات، شبل بسيبس، إنه سيتم تصنيع 85 بالمائة من المبنى الخرساني، في وحدات خرسانية كاملة التجهيز، خارج الموقع في مصنع دوبوكس. 

وبحسب البيان، سيتم تجهيز المبنى بالكامل وتأثيثه ليكون جاهزًا للإشغال خلال فترة 180 يومًا. 

يذكر أن شركة القدية للاستثمار تأسست في 10 مايو/ أيار 2018، وأدرجت كشركة مساهمة مقفلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتقود الشركة عملية تطوير مشروع القدية الذي سيكون وجهة ترفيهية رائدة في المملكة ومركزاً للأنشطة والاستكشاف والمشاركة.

وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشروع القدية في 7 أبريل/ نيسان 2017، كمشروع وطني يساهم في تحقيق برنامج التحول الوطني، والذي من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومترا من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً.

ترشيحات:

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

المياه الوطنية: تركيب مليوني عداد ذكي بنهاية عام 2019

أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي