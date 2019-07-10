"سند محمد بن سلمان" لحديثي الزواج يتجاوز 300 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" عن صرف عطاء مبادرة "سند الزواج" في دفعته الرابعة.

وقال البرنامج وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء السعودية، إن عدد مستفيدي هذه الدفعة بلغ 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال، وبذلك يصبح عدد المستفيدين أكثر من 15 ألف مواطن، بقيمة تجاوزت الـ300 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

ويأتي البرنامج استمرارًا للأعمال التي يقدمها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات، وذلك لتعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال مبادرات اجتماعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعيًا لصناعة أثر مستدام.

وتعدُّ مبادرة "سند الزواج" إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، ويتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم.

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