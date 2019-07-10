مبيعات الأسمنت بالسعودية ترتفع 22% خلال يونيو

من: ثابت شحاتة

الرياض - مباشر: ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 22.15 بالمائة خلال شهر يونيو / حزيران 2019، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، بلغت مبيعات الأسمنت في يونيو / حزيران الماضي، نحو 2.55 مليون طن، مقابل 2.09مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق.

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال شهر يونيو / حزيران 2019، إلى 2.53 مليون طن مقابل 2.03 مليون طن خلال يونيو / حزيران 2018، بارتفاع نسبته 24.5 بالمائة.

وصعد مخزون الأسمنت لدى الشركات السعودية خلال يونيو / حزيران الماضي إلى 1.24 مليون طن، مقابل 1.09 مليون طن بالشهر نفسه من عام 2018، بارتفاع نسبته 13.6 بالمائة.

وحققت شركة أسمنت السعودية أعلى المبيعات خلال يونيو / حزيران 2019، بحجم مبيعات بلغ 391 ألف طن، وجاءت أسمنت الجنوب بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 360 ألف طن.

وكانت أقل المبيعات خلال شهر يونيو / حزيران الماضي لشركة أسمنت تبوك، بعد هبوط مبيعات الشركة نحو 28 بالمائة إلى حوالي 57 ألف طن.

وتراجعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 22.2 بالمائة خلال شهر مايو / أيار 2019، إلى 2.66 مليون طن، مقابل 3.42 مليون طن في شهر مايو / أيار من العام السابق.

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