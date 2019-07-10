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فرض غرامة مالية على شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، لمخالفتها نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الهيئة

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فرض غرامة مالية على شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، لمخالفتها نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الهيئة فرض غرامة مالية على شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، لمخالفتها نظام السوق المالية وتعميم صادر من مجلس الهيئة

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص18/5977/5/7) وتاريخ 2018/09/20م، وذلك لعدم تزويدها الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 2019/02/09م حيث لم تزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 2019/06/27م.

مباشر (اقتصاد)

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