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"أبو معطي" للمكتبات توافق على تصفية شركة تابعة

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"أبو معطي" للمكتبات توافق على تصفية شركة تابعة "أبو معطي" للمكتبات توافق على تصفية شركة تابعة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن موافقة مجلس الإدارة اليوم الأربعاء على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه (شركة تابعة).

ويبلغ رأس مال شركة محمد راشد الدويش، نحو 50 ألف ريال سعودي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تاريخ تأسيسها.

وتمتلك شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات ما نسبته 99 بالمائة من شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ويمتلك محمد بن راشد الدويش ما نسبته 1 بالمائة من الشركة.

وتوقع  الشركة أن لا يكون هناك أي أثر مالي لعملية التصفية؛ وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية خاصة بموضوع التصفية.

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