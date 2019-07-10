تدعو شركة بوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بوان، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقده بمشيئة الله في يوم الأربعاء 26 محرم 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2019م، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مدينة الرياض مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Xer6mkkJnns تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-26 الموافق 2019-09-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للإجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25 سبتمبر 2022م. (مرفق السير الذاتية)

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25 سبتمبر 2022م، علماً بأن المرشحين هم (المرفق سيرهم الذاتية):

1-الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس.

2-الأستاذ/ كينث جارلس ابراهيم.

3-الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.

ثالثاُ: التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيس والكائن في مدينة الرياض – طريق الملك فهد الفرعي – حي المحمدية – مبنى الأولى -الدور الخامس، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799-291-11-00966) تحويلة 1700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.