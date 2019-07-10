تدعو شركة بوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25 سبتمبر 2022م، علماً بأن المرشحين هم (المرفق سيرهم الذاتية):
1-الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس.
2-الأستاذ/ كينث جارلس ابراهيم.
3-الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.
ثالثاُ: التصويت على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيس والكائن في مدينة الرياض – طريق الملك فهد الفرعي – حي المحمدية – مبنى الأولى -الدور الخامس، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.
ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (7799-291-11-00966) تحويلة 1700، أو فاكس (5858-291-11-00966)، ص.ب:331، الرياض 11371 المملكة العربية السعودية.الملفات الملحقة