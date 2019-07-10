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البرلمان المصري يوصي باستبعاد أي لاجئ يضر بالأمن القومي

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وقال عامر في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن عدد اللاجئين المتواجدين في الذين أتوا إليها بالطريقة الشرعية عددهم 247 ألف لاجئ من 57 دولة، بحسب موقع "المصري اليوم".

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وأكد عامر على أن هؤلاء يتمتعون بحماية دولية وبالحق في التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.

وأشار عامر إلى أن هناك لاجئين دخلوا إلى مصر بطريقة غير شرعية وهم غير مسجلين وعددهم يصل لنحو 5 ملايين لاجئ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعاملهم معاملة الفرسان كأبنائها، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن اللجنة (الدفاع والأمن القومي بالبرلمان) عقدت اجتماعا، لمناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين الموجودين في مصر، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة.

SputnikNews

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