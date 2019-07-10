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عضو بالفيدرالي: تسارع التضخم قريباً لا يبدو أمراً مرجحاً

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عضو بالفيدرالي: تسارع التضخم قريباً لا يبدو أمراً مرجحاً عضو بالفيدرالي: تسارع التضخم قريباً لا يبدو أمراً مرجحاً

مباشر: توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كنساس ألا يرتفع معدل التضخم الأمريكي في أي وقت قريب.

وقالت إيستر جورج في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إنه على الرغم من ذلك فإن إبقاء معدل الفائدة منخفض للغاية لفترة طويلة من الزمن سيكون له مخاطر على الاستقرار المالي، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت جورج أن توقعات التضخم التي تراجعت مؤخراً قد تتغير بسرعة إذا أصبح المستثمرون والشعب على سبيل المثال قلقين بشأن ارتفاع الإنفاق الحكومي على شيخوخة السكان.

وتابعت: "يمكن لتوقعات التضخم التحرك سريعاً، لا يبدو أن ذلك سيحدث في المدى القريب، ولكن أيضاً كل الخيارات متاحة لأنك لا تعرف كيف يمكن أن تتغير هذه التوقعات".

وتعلن الولايات المتحدة بيانات معدل التضخم عن شهر يونيو/حزيران غداً وسط توقعات استقراره على أساس شهري.

وفي مايو/آيار الماضي سجل التضخم الأمريكي 0.1 بالمائة على أساس شهري.

ومن المقرر أن يبدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مباشر (اقتصاد)

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