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إعلان شركة الأهلي للتكافل عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة الأهلي للتكافل عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة الأهلي للتكافل عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقاده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق قصر الشرق وذلك يوم الخميس 29 ذوالقعدة 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 1 أغسطس 2019م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/EyEEAzTuVqc85PTG8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عددا لأسهم الممثلة فيه، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 28 يوليو 2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساءً يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق يوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 1 أغسطس 2019م.

عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

معلومات اضافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة الأهلي للتكافل – المملكة العربية – جدة، شارع الأمير سلطان – مركز الخالدية للأعمال ، ص.ب 48510 - جدة 21582) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.

يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة (هاتف: 0126901199 تحويلة 350 ) أو عن طريق البريد الإلكتروني L.Elqaisi@alahlitakaful.co

الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png   down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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