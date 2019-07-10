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إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات تعلن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات لمساهميها الكرام عن قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة)

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إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات تعلن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات لمساهميها الكرام عن قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة) إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات تعلن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات لمساهميها الكرام عن قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة)
تفاصيل الإعلان تعلن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ: 10/07/2019م على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه (شركة تابعة)، والتي يبلغ رأس مالها (50) ألف ريال سعودي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتجدر الإشارة بأن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات تمتلك ما نسبته 99% من شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة ويمتلك محمد بن راشد الدويش ما نسبته 1% من الشركة، ونظرا لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تاريخ تأسيسها فقد تم الموافقة على قرار تصفيتها، ومن المتوقع أن لا يكون هناك أي أثر مالي لعملية التصفية. هذا وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات جوهرية خاصة بموضوع التصفية.

مباشر (اقتصاد)

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