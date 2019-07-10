محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للخسائر عالمياً قبيل محضر الفيدرالي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للخسائر أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي، وقبيل الإفصاح عن محضر الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون نتائج محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في وقت لاحق من اليوم، على أن يعطي إشارات جديدة حول الاقتصاد وتوقعات تحريك معدل الفائدة.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم شهادته أمام الكونجرس، حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان باتريك هاركر" رئيس الفيدرالي بولاية فيلاديلفيا صرح أمس بأن لا يوجد حاجة لإحداث تغيير في معدلات الفائدة الأمريكية خلال الوقت الحالي، وأن الخفض سيكون مبرراً فقط حال تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الصعيد الأوضاع التجارية، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كوالدو بأن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات هاتفية بناءة أمس الثلاثاء بشأن الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1235 دولار، وتراجع أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.79 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2487 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9910 فرنك.

كما هبطت الورقة الخضراء أمام الدولار الكندي بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 1.3102 دولار كندي وتراجعت أمام الكرونة السويدية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 9.4330 كرونة.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل 97.401.