محدث.. الذهب يتراجع عالمياً مع انتظار شهادة باول ومحضر الفيدرالي

مباشر: واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع البنك.

وينتظر المستثمرون في وقت لاحق من اليوم شهادة جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي بشأن السياسة النقدية وتطورات أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى إعلان محضر اجتماع بنك الفيدرالي والذي شهد تثبيت معدل الفائدة.

وكشف لاري كوالدو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض عن محادثات هاتفية تمت أمس الثلاثاء بين المسئولين في الولايات المتحدة والصين بخصوص الشأن التجاري، ووصفها بأنها كانت بناءة.

وكان كوالدو صرح أمس بأن أنه لا توجد محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل رئيس الفيدرالي.

وتأتي تلك التصريحات على الرغم من التقارير الصحفية المتكررة التي تؤكد أن ترامب يفكر في الإطاحة بباول من منصبه، لعدم رضاه عن زيادة معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5 دولارات عند 1395.50 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1392.03 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية، مسجلاً 97.454.