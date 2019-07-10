البيتكوين تتجاوز 13 ألف دولار رغم خسائر الأصول الرقمية

من: سالي إسماعيل

مباشر: شهدت عملة البيتكوين الإلكترونية مكاسب بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتكسر حاجز الـ13 ألف دولار على الرغم من خسائر بقية الأصول الرقمية.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى 13025.8 دولار بقيمة سوقية بلغت 231.99 مليار دولار.

وتجاوزت العملة رقم واحد حول العالم بذلك مستوى 13 ألف دولار للمرة الأولى منذ تعاملات 26 يونيو/حريزان الماضي، بعد مكاسب قوية سيطرت على السوق الرقمي بالأمس.

ورغم أن البيتكوين كانت عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين إلا أن اللون الأحمر ظلل بقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.7 بالمائة إلى 310.2 دولار كما هبطت عملة الريبل بنحو 0.6 بالمائة لتسجل 0.3951 دولار.

ورغم أن القيمة السوقية لعملتي الإيثريوم والريبل تراجعت إلى 33.14 مليار دولار و16.82 مليار دولار على الترتيب ليحلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي المرتبة الرابعة، حلت عملة الليتكوين بقيمة سوقية 7.48 مليار دولار وذلك بعدما انخفضت بنسبة 0.7 بالمائة مسجلة 119.6 دولار.

وتذيلت عملة البيتكوين كاش قائمة الخمسة الكبار بخسائر 0.3 بالمائة إلى 417.6 دولار، لتبلغ قيمتها السوقية 7.47 مليار دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الرقمية 356.37 مليار دولار مقابل 344.44 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.