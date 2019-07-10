تريزا ماي تعرب عن أسفها لاستقالة سفير بريطانيا لدى واشنطن

مباشر: أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها لاستقالة سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن على خلفية أزمة التسريبات.

وقالت تريزا ماي التي تقدمت باستقالتها من زعامة حزب المحافظين أمام البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء: "تحدثت هذا الصباح إلى كيم داروش وأخبرته أنه من دواعي الأسف الشديد أنه شعر أنه من الضروري ترك منصبه".

وأعلن داروش في بيان على موقع الخارجية البريطانية اليوم أنه من المستحيل بالنسبة له أن يؤدي دوره بعد الآن، وأنه يريد وضع نهاية للتكهنات بشأن بقائه في فترة ولايته كسفير لبلاده لدى واشنطن.

وجاءت تلك الخطوة من جانب السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بعد انتشار تسريبات لبريد إليكتروني مؤخراً يهاجم فيه البيت الأبيض وذلك عبر تعليقات إلى كبار المسؤولين في بريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بعدم التعامل مع السفير البريطاني قائلاً إنه لا يعرفه وإنه غير محبوب.