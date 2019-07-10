أخبار عاجلة

بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة... أمير قطر يغرد -
تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ41 مليون ريال

Google+ Print
السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ41 مليون ريال السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ41 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم "المواساة" وصندوق "جدوى ريت الحرمين" بإجمالي قيمة 40.78 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" فقد تم تنفيذ صفقة على "المواساة" بـ38.77 مليون ريال، عند مستوى 90 ريالا.

وبلغت قيمة صفقة صندوق "جدوى ريت الحرمين" نحو مليوني ريال، وتم التنفيذ عن سعر 7.44 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة