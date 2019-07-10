السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ41 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء تنفيذ صفقتين خاصتين، على سهم "المواساة" وصندوق "جدوى ريت الحرمين" بإجمالي قيمة 40.78 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" فقد تم تنفيذ صفقة على "المواساة" بـ38.77 مليون ريال، عند مستوى 90 ريالا.

وبلغت قيمة صفقة صندوق "جدوى ريت الحرمين" نحو مليوني ريال، وتم التنفيذ عن سعر 7.44 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.