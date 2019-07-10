الزعبي : الطلاب القطريون في الاردن مكدسون في جامعة واحدة

جي بي سي نيوز - : قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان سوق التعليم في الأردن منافس وحاضر وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الاكاديمية .

أضاف إن سبب القرار القطري الاخير حول اعتماد الجامعات الاردنية ، بالاضافة الى الكويتي هو ان قطر تشتكي من تكدس طلبتها في جامعة واحدة حيث ان نحو 1252 طالب قطري في جامعة خاصة و23 طالب في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية و5 في اليرموك و2 في العلوم والتكنولوجيا و1 في البلقاء الامر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية النيابية مع وزير التعليم العالي ومجلس التنعليم في الاردن .