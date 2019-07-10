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ألمانيا تبيع سندات جديدة صفرية الكوبون لأول مرة منذ 2016

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ألمانيا تبيع سندات جديدة صفرية الكوبون لأول مرة منذ 2016 ألمانيا تبيع سندات جديدة صفرية الكوبون لأول مرة منذ 2016

مباشر: قامت ألمانيا ببيع سندات صفرية جديدة لآجل 10 سنوات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، ما يسلط الضوء على حجم الارتفاع في سوق الدخل الثابت بأوروبا.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن البلاد باعت سندات مستحقة السداد في عام 2029 بعائد يبلغ -0.26 بالمائة، وهي الأدنى على الإطلاق لديون هذا الاستحقاق.

ويعني العائد السلبي أن المستثمرين الذين يشترون سندات سوف يحصلون على قيمة أقل من المبلغ الذي دفعوه عندما يحين موعد الاستحقاق في عام 2029.

وأظهرت البيانات تراجع الطلب، حيث تلقت عطاءات من المستثمرين تعادل 1.25 مرة أكثر من المبلغ المطلوب والبالغ 3.15 مليار يورو وهو أقل من 1.65 مرة في مزاد بيع السندات لآجل 10 سنوات الذي حدث الشهر الماضي.

ويعتبر مزاد اليوم بمثابة المرة الثانية التي تقوم خلالها ألمانيا بإصدار سندات جديدة لآجل 10 سنوات صفرية الكوبون، حيث كانت المرة الأولى في يوليو/تموز 2016.

والسندات صفرية العائد أو صفرية الكوبون كما تعرف، لا توفر عائد للمستثمرين لكن يتم شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وعندما يحين موعد استحقاقها يتم استرداد قيمتها بالكامل.

وينظر إلى الديون الألمانية على أنها من بين الأصول الأكثر أماناً حول العالم كما أنها تكون مفضلة لدى المستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قرر تثبيت معدلات الفائدة في منطقة اليورو كما هي دون تغيير وسط تعهدات بعدم تغييرها حتى منتصف عام 2020.

وبحلول الساعة 11:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لآجل 10 سنوات ليسجل -0.292 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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