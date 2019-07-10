أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تحذيرات من مساعي "داعش" لاستهداف أكبر حقلي نفط في ليبيا

Google+ Print

وأضاف الخيالي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نتوقع الهجوم على العديد من المناطق في أي وقت، خاصة مدن "مرزق وأوباري" وحقلي النفط "الشرارة والفيل"، وكذلك مناطق الفقهاء وبعض القرى التابعة لسبها".

الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

© REUTERS / HANI AMARA

وتابع أن العناصر التي انضمت إلى التنظيم الفترة الماضية من المرتزقة الذين استقدموا من سوريا والعراق، باتوا يهددون معظم المناطق في الجنوب، وأن الكتائب المتواجدة في مدينة "مرزق"، ليست مسلحة بالقدر الذي يمكنها من الدفاع عن المدينة، كما هو الأمر في المناطق الأخرى.

وشدد على أن العناصر التي تتمركز في الجنوب الليبي تستغل انسحاب العديد من الكتائب باتجاه طرابلس، وأنها تسعى لتخريب المناطق النفطية، وكذلك السيطرة على بعض القرى من أجل إشاعة القتل وسرقة الأموال، خاصة أنهم استجلبوا إلى ليبيا مقابل الأموال، حسب قوله. 

 

وطالب بضرورة تزويد الكتائب الموجودة في الجنوب بالأسلحة المتطورة لصد أي هجوم محتمل في أي وقت، وكذلك إرسال تعزيزات عسكرية إلى بعض المناطق التي يسعى لاستهدافها تنظيم "داعش"، خلال الأيام المقبلة.

 

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد كشف عن وجوده مجدّدا في ليبيا، من خلال مقطع ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويتوعدون الجيش بعمليات انتقامية.

وفي الفيديو الذي بثته الأذرع الإعلامية لتنظيم "داعش"، السبت 5 يوليو/ تموز، جدّد مقاتلو التنظيم مبايعتهم لأمير التنظيم البغدادي، كما أكدوا على استمرار قتالهم ضد قوات الجيش الليبي، وهدّدوا بشن المزيد من الهجمات.

المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري

© Sputnik . Vladimir Trefilov

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره في منطقة صحراوية، يرجّح أنها جنوبي ليبيا، عشرات المسلحين التابعين للتنظيم يرتدي أغلبهم لباسا عسكريا، يتزعمهم "أبو مصعب الليبي"، ويعتقد أنه محمود البرعصي، مؤسس تنظيم "داعش" في بنغازي، والمُلاحق من قبل مكتب النائب العام.

ودخلت العمليات العسكرية في ليبيا شهرها الرابع، منذ أن انطلقت في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، وراح ضحيتها المئات حتى الآن بين قتيل وجريح.

وفي تصريحات سابقة، قال الباحث الليبي سراج الدين التاورغي، إن تحليل الفيديو الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي، "المحظور في "، يؤكد وجوده في سلسلة جبال "الهاروج"، وهي منطقة صحراوية ممتدة لمساحات شاسعة بها العديد من أوجه الحياة من والحيوانات البرية والإبل.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن التنظيم ينشط في هذه المنطقة منذ فترة نظرا لصعوبة السيطرة الأمنية عليها، ووعرة الدروب بها، حيث تقع بالقرب من مثلث "زلة- الجفرة- هون" بوسط ليبيا، وتمتد لأكثر من 200 كيلو متر، وهو ما دفع التنظيم للبقاء هناك في ظل محاولاته لتجنيد الشباب والإرهابيين الأجانب. 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

فيديو.. حرائق هائلة بتطوان المغربية

فيديو.. حرائق هائلة بتطوان المغربية

بالفيديو... عراقيون يهتفون باسم صدام حسين

بالفيديو... عراقيون يهتفون باسم صدام حسين