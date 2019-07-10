أخبار عاجلة

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

خبير عسكري: القوات البريطانية الفرنسية لن تؤثر على الوضع القائم في سوريا

Google+ Print

وأوضح جابر في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك":

© AP Photo / Hussein Malla

لن يكن للقوات البريطانية والفرنسية واقعا كبيرًا في سوريا سواء من الناحية العسكرية أو حتى الحل السياسي، كون منطقة شرق الفرات تتمتع بحالة خاصة، ويجب فصلها عن ما يجري في سوريا بشكل عام.

وأشار الخبير العسكري إلى أن "الولايات المتحدة تريد بالفعل الانسحاب من شرق الفرات، كما وعد دونالد ناخبيه، ولم يبقى لها في سوريا إلا قاعدة التنف، التي أصبحت إلى حد ما محدودة العدد".

وتابع جابر أن "هناك مصلحة لكل من فرنسا وبريطانيا في تكثيف قواتهم في سوريا؛ للحصول على حصة في الكعكة السورية".

وعن سبب تخلي الولايات المتحدة عن مصالحها في سوريا، أوضح جابر أن "واشنطن فشلت في تحقيق أي من مصالحها في سوريا، وظلت موجودة حتى الآن بحجة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، بينما خلال اجتماع الرئيسين الأمريكي والروسي في هلسنكي عرض ترامب على بوتين فكرة انسحابه من سوريا لكن مع ضمان حصته من النفط والغاز في مدينة دير الزور السورية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

جولدمان ساكس: تزايد مخاطر تدخل إدارة ترامب لإضعاف الدولار

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

ملكة جمال العراق تستنجد بترامب وتطلب منه الحماية

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

8 الصبح – استقالة سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة بعد تسريب رسائل انتقد فيها إدارة دونالد ترامب

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)

تعليق ناري ل الاعلامي "تامر امين" علي الفيديو يجمع بين ترامب و تميم (اخر النهار)