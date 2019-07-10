أمريكا تزود قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، وقع الزعيمان اتفاقية بين قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية لتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات في ساحل الخليج بالولايات المتحدة، واتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وكل من جنرال إلكتريك لتوفير وصيانة محركات GEnx وGE9X، وشركة بوينغ لتأكيد طلب شراء خمس طائرات شحن جوي من طراز بوينغ 777، والأخيرة المتعلقة بشراء طائرات من شركة جلف ستريم للطيران.

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كما شهدا توقيع إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي بتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي، وفقا للصحيفة.

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، في بيان مشترك، على الالتزام بالمضي قدماً بالتعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين الصديقين، حيث تشترك الدولتان في تاريخ من الصداقة يقوم على الجهود المشتركة والاحترام المتبادل.

وجاء في نص البيان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأربعاء: "عبر العقود الماضية تعززت الروابط بين بلدينا لتوثق العلاقة الاستراتيجية والدفاعية التي تركز على مواجهة التحديات التي تهدد أمننا وسلامنا وازدهارنا".

وأشادت الدولتان بالتقدم الكبير الذي أحرزاه عبر تفعيل مجموعة من الفرص التجارية والدفاعية، مؤكدتان أهمية استمرار التعاون، لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والدفاعي بين البلدين.

وأورد البيان عددا من الاتفاقيات والشركات الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي من ضمنها، شراء الخطوط الجوية القطرية خمس طائرات شحن من طراز "بوينغ 777".

كما أشار إلى الاتفاقية بين شركة "شيفرون فيليبس للكيماويات"، وشركة قطر للبترول، لمواصلة تطوير وبناء وتشغيل مجمع للبتروكيماويات في قطر.

وأشار إلى التزام وزارة الدفاع القطرية بشراء أنظمة "ناسم" من شركة "رايثيون"، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل، في البيت الأبيض، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

كما أجرى الشيخ تميم مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تركزت حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.