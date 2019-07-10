استقالة سفير بريطانيا لدى واشنطن بعد أزمة التسريبات

مباشر: تقدم كيم داروش سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة باستقالته من منصبه، بعد الكشف عن تسريبات وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها غير كفء.

وانتشرت تسريبات لبريد إليكتروني مؤخراً هاجم فيها السفير البريطاني لدى واشنطن البيت الأبيض وذلك عبر تعليقات إلى كبار المسؤولين في بريطانيا.

وطالب ترامب أمس بعدم التعامل مع السفير البريطاني قائلاً إنه لا يعرفه وإنه غير محبوب.

وعلى الرغم أن تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية دافعت عن داروتش وأكدت على ثقتها التامة به، إلا أن السفير البريطاني قال في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إنه من المستحيل بالنسبة له أن يؤدي دوره بعد الآن.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن سفير البلاد لدى واشنطن تقدم اليوم باستقالته.

وشدد السفير البريطاني على أنه يريد وضع نهاية للتكهنات بشأن بقائه في فترة ولايته كسفير لبلاده لدى واشنطن.

وأضاف: "على الرغم أن فترة منصبي لن تنتهي حتى نهاية العام الجاري، لكني أؤمن بالظروف الحالية وأنه يجب السماح بتعيين سفير جديد".

وتابع: الدعم المقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا في الأيام الأخيرة عبروا لي عن عمق الصداقة وقرب الروابط بين البلدين".

وواصل السفير البريطاني: "أنا ممتن أيضًا لجميع الذين عملت معهم خلال العقود الأربعة الماضية، وخاصةً فريقي هنا في الولايات المتحدة، الاحتراف والنزاهة في الخدمة المدنية البريطانية هو موضع حسد العالم".