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أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

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أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري أرامكو السعودية: تشغيل معمل الفاضلي للغاز العام الجاري

الرياض – مباشر: قال نائب رئيس شركة الزيت العربية للشؤون الفنية- أرامكو، إن الشركة ستبدأ بتشغيل معمل الفاضلي للغاز خلال العام الجاري.

وأضاف أحمد السعدي، وفقا لـ"العربية"، أن المعمل سيقوم بمعالجة 2.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، مشيرا إلى أنه لجانب عمليات الغاز التابعة للشركة داخل المملكة يوجد للغاز على مستوى العالم.

وأوضح، أن عقود مشاريع مرجان وبري سيتم تنفيذها في أقل من 4 سنوات، وسيتم الانتهاء منها في أبريل/نيسان 2023.

وبين، أن عمليات الغاز في أرامكو تعتبر من العمليات المهمة جدا؛ بسبب العامل الحيوي للغاز لإمداد الصناعة في المملكة، لافتا إلى أن حقل مرجان سوف يضيف 2.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بما يعادل 16 بالمائة زيادة من إنتاج في الشركة.

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