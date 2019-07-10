تقرير: ترامب يبحث عن طريقة لخفض قيمة الدولار

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي طلب من مساعديه البحث عن طرق لإضعاف الدولار، مع مخاوف أن يتسبب الدولار القوي في تهديد أجندته الاقتصادية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب سأل بشأن الدولار في مقابلة عمل في الأسبوع الماضي مع جودي شيلتون وكريستوفر وولر، وهما اللذان اختارهما لمقاعد مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأكدت المصادر أن ترامب أعرب عن أسفه بشأن أن قوة العملة قد تخفف من الطفرة الاقتصادية الذي يتوقع أنها ستكون السبب في دعمه للانتقال إلى فترة ولاية ثانية.

وفي الوقت نفسه فإن المصادر شددت على أن لاري كوالدو مستشار ترامب الاقتصادي ووزير الخزانة ستيفن منوشين اعترضا على أي تدخل أمريكي لإضعاف العملة.

وبحسب المصادر فإن وولر الذي يشغل منصب نائب رئيس الفيدرالي في ولاية سانت لويس أخبر ترامب بأن الفيدرالي لا يأخذ في الاعتبار قيمة الدولار حينما يتخذ قراره بشأن معدل الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي كتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الولايات المتحدة عليها أن تباري الصين وأوروبا في "لعبة التلاعب بالعملة، يجب أن نتنافس معهم في ذلك، أو أن نستمر في أن نكون الدمى التي تجلس وتشاهد بأدب بينما تواصل البلدان الأخرى ألعابها، كما فعلوا لسنوات عديدة".