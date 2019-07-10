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"المعمر" يتصدر الارتفاعات ويقفز لأعلى مستوياته منذ الإدراج

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من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم.آي.إس"، ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء متصدراً قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً.

وبحلول الساعة 1:30 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى مستوى 54.70 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ إدراجه في السوق السعودي في أبريل / نيسان 2019،

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 766.056 ألف سهم بقيمة 41.732 مليون ريال موزعة على 1.806 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بنحو 0.45 بالمائة الى مستوى 8896.11 نقطة ليربح نحو 39.61 نقطة من خلال التداول على 78.22 مليون سهم وبقيمة 1.843 مليار ريال.

وأعلنت المعمر مؤخراً عن حصولها على خطاب ترسية من شركة التعاونية للتأمين، لتوريد أجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات، بقيمة 68 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 18 يوليو / تموز الجاري.

وتم إدراج الشركة بالسوق السعودي بتاريخ 24 أبريل / نيسان 2019.

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