أبولو .. وثائقي جديد من ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام عن بث أحدث أفلامها الوثائقية “أبولو: مُهمات إلى القمر” وذلك احتفالًا بالذكرى الخمسين لإرسال أول رحلة مأهولة للقمر ضمن فعاليات “أسبوع الفضاء”.

يمتد الوثائقي “أبولو” لمدة ساعتين ويعرض لقطات وتسجيلات صوتية نادرة تُذاع للمرة الأولى ليحكي بطريقة مُميزة قصة أول أنسان تطأ أقدامه سطح القمر حيث يتتبع العمل رحلات برنامج أبولو منذ إطلاق المُهمة الأولى والتي أودت بحياة ثلاثة رواد فضاء وصولًا إلى المُهمة الأخيرة التي انتهت بنجاح البرنامج في تحقيق هدفه المُتمثل في وصول البشر إلى سطح القمر.

يجمع الفيلم أكثر من 500 ساعة من اللقطات المصورة، و 800 ساعة من الصوت و10 ألاف صورة كما يلقي الضوء على الأحداث التي كانت تدور في مركز التحكم على الأرض فضلًا عن الأحداث في حياة عائلات وأصدقاء رواد الفضاء وكيف تابعوا بشغف وقلق هبوط أحبتهم من القمر للأرض.

وسيضم جدول برامج ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في أسبوع الفضاء عدة أعمال تسلط الضوء على رحلات البشر المُستمرة لاستكشاف أسرار الفضاء ويأتي “أبولو” على رأس هذه الأعمال بالإضافة إلى عروض أخرى مثل:

رحلة المستكشف إلى يوروبا

أوروبا هو قمر جليدي تابع لكوكب المُشترى والذي يبعد 780 مليون كيلو متر عن الأرض وقد يكون هو الأمل الوحيد لوجود كائنات فضائية في النظام الشمسي، وفي هذا العرض يخطط مجموعة من العلماء للانطلاق في رحلة إلى قمر أوروبا للإجابة على هذا السؤال- هل يُمكن أن يكون هُناك حياة بالقُرب من القمر الجليدي؟

تسجيلات آرمسترونغ

يُقدم هذا الوثائقي الذي يمتد لمُدة ساعة، نظرة مُتعمقة في شخصية نيل أرمسترونغ أول أنسان تطأ أقدامه سطح القمر وهو العمل الوحيد المُصرح به من قبل عائلة أرمسترونغ لتسليط الضوء من خلال ناشونال جيوغرافيك على مسيرة أحد أعظم الأبطال عبر التاريخ وأقلهم شُهرة.

كارثة تشالنجر: التسجيلات المفقودة

يتبع الفيلم القصة المأساوية لمكوك الفضاء تشالنجر ولطاقمه، وذلك عن طريق التقارير الصحفية واللقطات والتسجيلات النادرة الخاصة بوكالة ناسا والتي لم يُعلن عنها من قبل.

المريخ: اسبيس إكس

يأتي هذا العرض ليعرض خطة SpaceX لقيادة البشر للوصول إلى المريخ ويصطحب المشاهدين إلى ما وراء الكواليس مع إيلون موسك ومُهندسيه لإلقاء نظرة فاحصة على المحاولات المثابرة والنكسات المُحبطة والانتصارات الكبيرة لفريق العمل ورحلته إلى المريخ.

عودة أبولو إلى القمر

يُقدم هذا الفيلم وصفًا مُفصلًا للمغامرة الملحمية للوصول إلى القمر والرحلة التي خاضها أبطال مهمة أبولو 11

حلة هابل الكونية

منذ أكثر من 25 عامًا، أمدَّنا مرصد هابل الفضائي بأوضح وأفضل رُؤية للكون على الإطلاق وتكوين النجوم والكواكب وتشكيل الثقوب السوداء فائقة الضخامة وفي هذا العرض سنتعرف على أحدث ملاحظات هابل عن الكواكب الخارجية والطائرات الفلكية الفيزيائية وسديم الفقاعة

بعثة لبلوتو وما ورائه

يصطحب العرض المُشاهدين في مُغامرة جريئة للوصول إلى العالم المجهول من نظامنا الشمسي وصولًا إلى كوكب بلوتو

رحلة بين حلقات زحل

يُقدم هذا العرض الذي يمتد لمُدة ساعة نظرة مُذهلة على كوكب زحل والفريق الذي يريد استكشاف الكوكب حيث تغوص مركبة كاسيني الفضائية في غلاف كوكب زحل الجوي محاولة البقاء على قيد الحياة باستخدام العناصر المتاحة وبعد ثلاث ساعات ونصف صعبة، تُرسل المركبة أخيرًا إشاراتها النهائية.