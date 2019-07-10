واشنطن: هواوي لا تزال بالقائمة السوداء للشركات

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح تراخيص للشركات تسمح لهم بتصدير السلع إلى شركة "هواوي"، لكنها لن تحذف الشركة الصينية من القائمة السوداء للصادرات.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في تصريحات للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن الوزارة ستصدر تراخيص في حالة عدم وجود تهديد للأمن الوطني الأمريكي، ولكن مع ذلك فإن شركة "هواوي" ستستمر في مواجهة ضوابط على التصدير.

وفي نهاية الشهر الماضي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الصيني على السماح للشركات الأمريكية باستئناف إمداد بعض منتجاتها إلى شركة "هواوي".

وأضاف روس: "في إطار تلك الحدود سنحاول التأكد من أننا لا ننقل فقط الإيرادات من الولايات المتحدة إلى الشركات الأجنبية".

وتابع: "هوواي نفسها لا تزال على قائمة الكيانات التي تشكل تهديد..والإعلان لا يغير من نطاق العناصر التي تحتاج لتراخيص من وزارة التجارة".

ولم يحدد روس إطاراً زمنياً للحظر على شركة "هواوي" أو يشرح بالتفصيل ما الذي يشكل تهديد للأمن القومي.