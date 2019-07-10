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5 دول عربية في قائمة أكبر احتياطيات الذهب في العالم

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كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول كأكبر احتياطيات العالم للذهب.

© REUTERS / Ajay Verma

وقال المجلس في إحصائية، نشرها على موقعه، إن "العراق حافظ على مركزه 38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب لشهر يوليو من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6.2% من باقي عملاته الأخرى".

وأضاف المجلس أن "العراق حافظ أيضا على المرتبة الخامسة عربيا بعد ولبنان والجزائر وليبيا"، مبينا أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".

وتابع أن "الولايات المتحدة ما زالت تتربع بأكثر دول العالم احتياطا للذهب وبواقع 8.133 طن، تليها ألمانيا وبواقع 3.367 طن، يليها صندوق النقد الدولي باحتياطيات تبلغ 2.814 طن، يليه إيطاليا بواقع 2.451 طن".

في حين جائت فرنسا في المرتبة الخامسة تلتها ثم الصين.

SputnikNews

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