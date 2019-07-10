صفقة اليوم.. خصم 95% لتعلم جميع مهارات التصميم والفيديو في حزمة أدوبي الكاملة

حزمة التدريب الكاملة من أدوبي The Complete Adobe CC Training

عدد الدورات: 7

عدد الدروس: 247

المدة: 65 ساعة

تتضمن الدورات التدريبية كل من: (الفوتوشوب) Photoshop، و Illustrator، وIndesign، وAdobe Flash & Animate، وAfter Effects، و Premiere Pro، وغيرها من الأدوات الرئيسية.

التوفر: أونلاين

السعر الأصلي قبل الخصم: 673 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات.

تحتل تطبيقات أدوبي السحابية Adobe CC موقع الصدارة في مجموعة أدوات أي مصمم محترف تقريبا، وستوفر لك حزمة The Complete Adobe CC Training كل ما تحتاج إلى تعلمه لتطوير مهاراتك مقابل خصم يصل إلى 95% من سعرها المعتاد.

يبلغ سعر الحزمة عادة 673 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليها الآن مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

إذا كنت ترغب في عمل حر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في التصميم، فإن هذه الحزمة هو نقطة الانطلاق المثالية لتطوير مهاراتك الإبداعية، حيث تغطي مجموعة واسعة من المهارات، بما في ذلك: تصميم المواد المطبوعة، والرقمية، وتحرير الصور، والرسوم المتحركة، وإنتاج الفيديو، وغير ذلك الكثير.

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تتضمن الحزمة 7 دورات تدريبية، و247 درسًا، وأكثر من 65 ساعة من المحتوى لتغطي بذلك كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف التصميم، بدءًا من نقطة الصفر وحتى الاحتراف.

من خلال مقاطع الفيديو التعليمية سوف تتدرب عمليًا على كل من: (الفوتوشوب) Photoshop، و Illustrator، وIndesign، وAdobe Flash & Animate، وAfter Effects، و Premiere Pro، إلى جانب دورة مخصصة للرسوم المتحركة. وتتضمن كل دورة أيضًا مشاريع متعددة، مما يعني أنك ستحصل على خبرة عملية حقيقية.

ستساعدك هذه الحزمة على البدء في مجال التصميم أو تطوير مهاراتك الحالية من خلال التدرب علي يد محترفين في هذا المجال، وقد سجل فيها حتى الآن أكثر من 30 ألف متدرب بالفعل، ويمكنك أن تكون واحدًا منهم قبل انتهاء هذه الصفقة.

وفيما يلي أسماء الدورات التي تضمها الحزمة:

Adobe Photoshop: Beginner to Advanced.

Adobe Illustrator: Beginner to Advanced.

Adobe InDesign: Beginner to Advanced.

Adobe Flash & Animate: Beginner to Advanced.

Adobe After Effects: Beginner to Advanced.

Adobe Premiere Pro: Beginner to Advanced.

Introduction to Animation: Beginner to Advanced.

الحصول على الصفقة: من هنا.