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"تسلا" لموظفيها: نستعد لزيادة الإنتاج

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"تسلا" لموظفيها: نستعد لزيادة الإنتاج "تسلا" لموظفيها: نستعد لزيادة الإنتاج

مباشر: أعلنت شركة "تسلا" أنها تستعد لزيادة إنتاج السيارات الكهربية، بعدما سجلت معدلات توصيل قياسية في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي رسالة داخلية لموظفي الشركة قالت "تسلا" أمس الثلاثاء إنها تعد لزيادة الإنتاج في مصنع السيارات التابع لها في فريمونت في ولاية كاليفورنيا، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف جيروم جويلين رئيس سيارات "تسلا": "في حين أننا لا يمكننا أن نكون محددين للغاية في تلك الرسالة ولكننا سعداء بالتطورات القادمة".

وكان إيلون موسك مؤسس "تسلا" صرح في الشهر الماضي بأن شركته ستحقق أرقاماً قياسية في نتائج أعمال الربع الثاني.

وفي مطلع الأسبوع الجاري صرح موسك بأن الشركة تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد حتى تتمكن من إصدار التاكسي الذكي في عام 2020، "هناك جهد ضخم مطلوب تنفيذه للحصول على تكنولوجيا آمنة بنسبة 99.9999 بالمائة".

مباشر (اقتصاد)

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