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فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

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فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

الرياض- مباشر: نشرت الشركة للمعلومات الائتمانية (سمة) يوضح أشهر 5 أخطاء تؤثر على الميزانية.

وأوضحت الشركة أن التوفير هو ثقافة مالية تحتاج لتخطيط وقرار واستمرار لتتحقق الأهداف. 

وأضافت أن الاستثمار بلا تخطيط دقيق ومعرفة الأساسيات المالية نهايته خسارة جهد وخسارة مال. 

ونوهت الى أن ترتيب الأولويات يحدّ من الصرف على الكماليات ويؤصل للتوازن المالي، مشيرة الى أن القروض ليست بداية الحل بل هي نهاية المطاف ويجب دائمًا الالتزام بسدادها أولًا بأول.

الفيديو:

 

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