"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

الرياض- مباشر: أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل الدفعة العشرين.

وقال البرنامج على صفحته بموقع التواصل- تويتر، اليوم الأربعاء، إنه تم صرف 2.6 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر يوليو/ تموز 2019.

وأوضح الصندوق أن متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً بلغ 1049 ريال.

وبلغ إجمالي الدفعات الـ20 لبرنامج حساب المواطن نحو 47.7 مليار ريال.

وأودع البرنامج 2.5 مليار ريال؛ للمستحقين بدفعة شهر يونيو/ حزيران 2019، وذلك ضمن الدفعة التاسعة عشرة من البرنامج.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي؛ للفئات الأكثر استحقاقاً.

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

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