وزير النفط العراقي: اتفاق أوبك+ سيقلص المخزونات ويحقق استقرار الأسعار

مباشر: قال وزير النفط العراقي، اليوم الأربعاء، إن اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2020 سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار.

وأضاف ثامر الغضبان، على هامش مؤتمر طاقة في بغداد، أنه بالنسبة لموقف أوبك بشأن الأسعار فإن التوجه العام هو أن 70 دولارا للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول، مضيفا أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، وفقا لرويترز.

وأوضح، أن العراق يأمل أن تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها، مطلع الشهر الجاري، على تمديد إضافي لاتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

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