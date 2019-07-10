هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

الرياض – مباشر: احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميا، لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك وفقًا لتقارير وإحصاءات تخصيص دول المجموعة للنطاقات الترددية.

وحلت المملكة ثانيةً، وفقا لبيان لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء؛ بعد اليابان متقدمةَ على المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا، وبقية دول العشرين.

وجاء ذلك، وفقا لبيان الهيئة، بعد أن شرعت المملكة في تنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لدعم التوسع في تقديم الجيل الجديد من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم خطط التحول الرقمي من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي استهدفت رفع مخصصات الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأضافت الهيئة، إلى جانب وضع الخطط المتكاملة لتحديد أولويات إخلاء النطاقات الترددية، وإعادة توزيعها وتخصيصها على نحوٍ يسهم في تحسين جودة وسرعة خدمات الإنترنت المتنقلة في المملكة.

وفي هذا السياق، قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعمٍ وتمكين من القيادة أسهم في أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

ولفت عبدالعزيز بن سالم الرويس، إلى جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية والتعاون المثمر في تنفيذ هذا المشروع.

وورد في تقرير حديث صادر عن "سبيد تست" العالمية المختصة في قياس سرعة الإنترنت المتنقل أن المملكة نجحت من خلال زيادة مخصصات الطيف الترددي في رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من 9.2 ميجابت/ ثانية بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، لتصل إلى 37.5 ميجابت/ ثانية بنهاية شهر مايو/ أيار من العام 2019.

يذكر أن الطيف الترددي يعد الأساس لتقديم التقنيات والخدمات اللاسلكية في مختلف المجالات، وإحدى الثروات الطبيعية التي تملكها الدولة.

ويختص مجلس الوزراء بإقرار الخطة الوطنية لتوزيعها، بعد إعدادها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لما يتواكب مع أحدث التقنيات لتمكين تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية بجودة عالية.

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