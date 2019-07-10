أخبار عاجلة

تحميل لعبة صلاح الدين 2019 Stronghold Crusader للكمبيوتر نسخة كاملة اصلية ميديا فاير بحجم 400 ميجا -
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"هدف": تسجيل 7700 منشأة سعودية بمنصة "فرصة"

Google+ Print
"هدف": تسجيل 7700 منشأة سعودية بمنصة "فرصة" "هدف": تسجيل 7700 منشأة سعودية بمنصة "فرصة"

الرياض- مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل ، عن تسجيل 7700 منشأة صغيرة ومتوسطة في منصة "فرصة".

وقال بيان الصندوق اطلع عليه "مباشر" اليوم الأربعاء، إن قيمة الفرص المنشورة في المنصة تجاوزت 394  مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة الفرص المُعمدة أكثر من 73 مليون ريال.

وتهدف منصة "فرصة" -إحدى خدمات برنامج تسعة أعشار-، إلى تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من ايجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتمثل منصة "فرصة" حلقة وصل بين المشتري والمورد، حيث تمكن المشتري من طرح طلبات الشراء إلكترونياً، وتصل هذه الطلبات إلى العديد من الموردين الموثقين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهذه المنشآت تقديم عروض كلٌ حسب مجاله.

ودعا "هدف" أصحاب الأعمال والشباب والفتيات من أصحاب المنشآت المحترفين في أي من المجالات والتخصصات التقنية، إلى التسجيل إلكترونياً في منصة "فرصة".

وتوفر بوابة تسعة أعشار، المنصات الإلكترونية التالية: "فرصة، تجار، الحلول المالية، بحر، مسرعة الأعمال، الوصول إلى المعلومات، رحلة رواد الأعمال، تطبيقاتي"، بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع، عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الأفراد من ايجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

وتشمل الخدمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج، تقديم دليل تفاعلي لرواد الأعمال في كل مراحل مشاريعهم من الفكرة إلى الإطلاق، وعدداً من الحلول التمويلية لخدمة المنشآت القابلة للنمو، وكذلك تقديم خدمات وتطبيقات لإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمداد المنشآت ورواد الأعمال ببيانات ومعلومات لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المهمة لأعمالهم.

وتشمل خدمات البرنامج، مسرعة لصقل الأفكار التجارية ونيل الإرشاد والدعم لتنميتها، ومنصة "تجار" لخدمة الأعمال المنزلية وأصحاب الأعمال، وكذلك منصة "فرصة" التي تمنح المستفيدين فرصة المنافسة على أوامر الشراء المطروحة من قبل شركاء البرنامج.

وبرنامج "تسعة أعشار" يعد أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلقات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف، وبيئة أكثر جذبا للسعوديين، وكذلك تشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة.

ترشيحات: 

صحيفة: إسناد تنفيذ شبكات الجيل الخامس بالسعودية لـ4 شركات عالمية

"حساب المواطن" بالسعودية يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

بيان من التقاعد السعودية بشأن صرف المعاش للمستفيد

أرامكو السعودية توقع عقوداً بـ18مليار دولار لرفع إنتاج الخام والغاز

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التجارة الإلكترونية

العاهل السعودي يوجه الحكومة بتيسير المناسك للحجيج والارتقاء بالخدمات

قرارات لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

برامج سعودية جديدة لتمكين المهندسين والمهندسات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

23 أغسطس..السعودية تمنع استيراد علب السجائر التي لاتحمل أختامًا ضريبية

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

برنامج اليوم - الحكومة ترد علي 12 شائعة خلال أسبوع .. لا مساس بصحة رغيف الخبز للمواطن

برنامج اليوم - الحكومة ترد علي 12 شائعة خلال أسبوع .. لا مساس بصحة رغيف الخبز للمواطن