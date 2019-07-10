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استقرار معدل التضخم بالصين عند أعلى مستوى في 15 شهر

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استقرار معدل التضخم بالصين عند أعلى مستوى في 15 شهر استقرار معدل التضخم بالصين عند أعلى مستوى في 15 شهر

مباشر: استقر معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي عند أعلى مستوى في 15 شهراً وفقاً لتوقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أن مؤشر المستهلكين زاد بنحو 2.7 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس سنوي وهي نفس مستويات مايو/آذار السابق.

كما أن معدل التضخم الأساسي في الصين استقر أيضاً في الشهر الماضي عند مستويات مايو/آذار مُسجلاً 1.6 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن أسعار الفاكهة ساهمت في دعم معدل التضخم حيث زادت بنحو 42.7 بالمائة على أساس سنوي، أما أسعار لحم الخنازير فزادت بنسبة 21.1 بالمائة.

أما على أساس شهري فانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1 بالمائة في يونيو/حزيران.

وفي سياق منفصل استقر مؤشر أسعار المنتجين في الصين خلال الشهر الماضي وهي أدنى قراءة منذ أغسطس/آب 2016، وذلك مقابل زيادة بنحو 0.6 بالمائة في مايو/آيار.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين في الصين سيرتفع بنحو 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 6.8813 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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