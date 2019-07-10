اقتصاد بريطانيا يتحول للنمو خلال مايو

مباشر: تحول اقتصاد بريطانيا للنمو خلال شهر مايو/آيار الماضي، بدعم من قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.3 بالمائة في شهر مايو/آيار فقط، مقابل انكماش بنسبة 0.4 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

أما في الفترة من مارس/آذار وحتى مايو/آيار فأن الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة زاد بنحو 0.3 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهيين في أبريل/نيسان.

وعلى صعيد أداء القطاعات في مايو/آيار الماضي فأن مؤشر الخدمات استقر، مقابل زيادة بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل/نيسان.

أما قطاع الإنتاج الصناعي فارتفع بنحو 1.4 بالمائة بعد هبوط 2.9 بالمائة في أبريل/نيسان.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي سيسجل نمو بنحو 2.2 بالمائة.

وفيما ارتفع قطاع البناء بنحو 0.6 بالمائة في مايو/آيار، مقابل انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن قطاع البناء سيرتفع بنسبة 0.4 بالمائة في شهر مايو/آيار.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار مُسجلاً 1.2469 دولار.