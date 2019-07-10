الشورى السعودي يطالب الصندوق الصناعي بتسهيل إجراءات الإقراض

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله المعطاني.

ووجه المجلس عدة مطالبات لصندوق التنمية الصناعية بالمملكة، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"؛ أبرزها مطالبته بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض، مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.

وطالب المجلس الصندوق بالاستفادة من زيادة رأسماله في رفع كفاءة الإقراض؛ من خلال وضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي، والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم، ومن خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها.

وشملت المطالبات للصندوق: تضمين تقاريره السنوية القادمة نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة، وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق.

وطالب المجلس، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات أداء برنامج (إبداع) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل، وبتضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

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