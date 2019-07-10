تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على سلم رواتب الوظائف التعليمية ولائحة الوظائف والعلاوات السنوية.

وتتميز اللائحة الجديدة لسلم الرواتب، وفقا لوزارة التعليم السعودية، بعدة مزايا؛ أبرزها استمرار المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وتتضمن اللائحة وسلم الرواتب اعتماد علاوات أكبر، وسقفاً أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

ويوضح الجدول التالي، سلم الرواتب لجميع المستويات التعليمية حسب درجاتها الوظيفية إلى جانب العلاوة السنوية التي يتقاضها كل معلم أو معلمة وفقا للمسمى الوظيفي:

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