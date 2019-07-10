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تحالف الصدر يمهل عبد المهدي عاما واحدا

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وقال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، إن "الشعب العراقي وصل إلى قناعة بضرورة تبني خطوات إصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضعها ورئيسها في وضع حرج".

© REUTERS / STRINGER

وذكر الشمري، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، أن "الشعب مل من الوعود وإعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات التي باتت بحاجة إلى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة".

وأضاف: "على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب أو ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع أو حلول مؤقتة".

كما ذكر أن "تحالف سائرون، هو الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب وسيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة لتنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على إعطائها توقيتات أخرى".

وأشار الشمري إلى أن تحالفه "أعطى مدة زمنية لعبد المهدي مدتها عام واحد وبعدها سيكون التقييم، لكن بشكل عام فإن أداء الحكومة في الفترة الماضية كان ضعيفا، خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد".

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