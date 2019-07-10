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حقيقة صورة ولي العهد السعودي مع نجل ملك إيران السابق

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حقيقة صورة ولي العهد السعودي مع نجل ملك إيران السابق حقيقة صورة ولي العهد السعودي مع نجل ملك إيران السابق

وكانت قناة "العالم" الإيرانية نشرت صورة مثيرة للجدل تجمع بين ولي العهد السعودي، ونجل ملك إيران السابق، وتساءلت عن سبب هذا الاجتماع.

وزعمت قناة "العالم" أن الاجتماع كان هدفه مواصلة دعم المملكة لقناة "إيران إنترناشيونال" لمواجهة إيران، ودعم التيارات الانفصالية في إيران.

ولكن هيئة مكافحة الإشاعات ، نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قالت فيه إن الصورة، التي استندت لها "العالم" في تقريرها كانت مفبركة.

وقالت الهيئة: "نشرت قناة العالم الإيرانية صورة كاذبة (مفبركة) لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع نجل ملك إيران السابق".

وتابعت: "الصورة الحقيقية لاجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض عام 2017".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين، أن المملكة لا تسعى ولا تريد حربا مع إيران.

وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران، بحسب فضائية "العربية".

يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وأن أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.

SputnikNews

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