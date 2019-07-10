أخبار عاجلة

الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية -
هيكتور كوبر: الجزائر أدهشتني ومباراة تونس ومدعشقر استمرت 25 دقيقة -
تأخر موعد تسليم وثيقة الاتفاق لطرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير -
تحليل أداء وخطة منتخب الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
ردود الأفعال بعد فوز الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس إفريقيا -
رابح ماجر: الجزائر تلعب بروح التتويج ببطولة إفريقيا 90 -
انطباعات أنيسيه أبيل لاعب منتخب مدغشقر عقب الهزيمة من تونس وتوديع أمم إفريقيا -
لقاءات خاصة مع مدرب منتخب تونس ونجوم الفريق ياسين مرياح وفرجاني ساسي عقب الفوز على مدغشقر -
محمد بركات: منتخب تونس فرض سيطرته بأدائه الهجومي وأظهر خبرته الكبيرة -
محمد بركات: سعداء بكرة منتخب الجزائر.. ويمكن تقديم الأعذار لتونس التي تحسنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... الجيش اليمني يدمر غرف اتصالات متطورة لـ"أنصار الله"

Google+ Print
بالفيديو... الجيش اليمني يدمر غرف اتصالات متطورة لـ"أنصار الله" بالفيديو... الجيش اليمني يدمر غرف اتصالات متطورة لـ"أنصار الله"

ونشر المركز الإعلامي لمحور كتاف، مقطعا مصورا لما يقول إنه تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية فوق مرتفعات جبال العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية. 

وقال المركز إن الغارات الجوية أسفرت عن "مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة". 

وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة في الاتصالات العسكرية يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع المذكورة.

وأعلن الجيش، بحسب موقعه الرسمي، عن "إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد".

وأشار الموقع إلى أن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمال الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع الحوثيين.

ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ولفت الموقع إلى أن الجيش استعاد خلال المعارك، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو : قتلى مدنيون بينهم أطفال بقصف للنظام على مخيم نازحين بإدلب

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... ملازم سوري يتصرف باحترام كبير أمام لواء عراقي

بالفيديو... عراقيون يهتفون باسم صدام حسين

بالفيديو... عراقيون يهتفون باسم صدام حسين

بالفيديو والصور... تخريج دفعة ضباط سوريين اجتازوا دورة الصاعقة بحضور وزير الدفاع

بالفيديو والصور... تخريج دفعة ضباط سوريين اجتازوا دورة الصاعقة بحضور وزير الدفاع