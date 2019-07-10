شركة أبحاث ترفع مستهدف "المتقدمة" وتبقي على تصنيف "محايد"

الرياض ـ مباشر: رفعت الراجحي المالية، السعر المستهدف لسهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إلى 59 ريال للسهم، مقابل 57 ريال سابقا، وأبقت على تصنيفها المحايد متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، إن نتائج الشركة بالربع الثاني من 2019، جاءت متوافقة مع تقديراتها، وأعلى من متوسط تقديرات المحللين.

وأشارت إلى أن الإيرادات جاءت أقل بدرجة طفيفة من تقديراتها، ويعزى ذلك أساسا الى حجم المبيعات الذي كان أقل من التوقعات.

وتابعت: "شهدت الشركة انخفاضا بنسبة 30 بالمائة على أساس ربعي في تكاليف الإنتاج الثابتة، مما أدى إلى تجاوز الربح الاجمالي للتوقعات".

وقالت إن مصروفات البيع والمصروفات العمومية التي كانت أقل من التوقعات، أدت إلى رفع الأرباح التشغيلية لأعلى من تقديراتها.

وأكدت الراجحي المالية أن نظرتها لا تزال إيجابية تجاه الشركة، نظرا لمعدلات تشغيلها الجيدة والتحسن في مستويات كفاءتها الإنتاجية.

وتوقعت شركة الأبحاث أن تظل أسعار البولي بروبلين بدون تغيير، مما يضمن فرق أسعار منتجات أفضل للشركة في الربع الثالث.

وقالت إن الشركة توفر عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ نحو 4.8 بالمائة، وهو أعلى من متوسط العائد للقطاع.

وتراجعت أرباح الشركة، في الربع الثاني من 2019، نحو 24.2 بالمائة، إلى 192 مليون ريال مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الثلاثاء، عند مستوى 58.90 ريال، بارتفاع نسبته 0.51 بالمائة.

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